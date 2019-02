VIDEO. Wedstrijd tussen Eendracht Aalst en RWDM mondt uit in veldslag tussen supporters Koen Baten

24 februari 2019

18u35 15 Aalst De voetbalmatch tussen Eendracht Aalst en RWDM vanmiddag in de eerste amateurliga mondde uit in rellen tussen supporters. Na de match kwam het tot een confrontatie toen supporters van Eendracht Aalst de supporters van RWDM bekogelden met bier. Hiervoor werden ook al supporters van Aalst uitgedaagd door RWDM supporters. Of er mensen zijn opgepakt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Tijdens de match tussen beide voetbalploegen was er nog geen enkel probleem op het veld. Toen de supporters van RWDM vertrokken, werden ze vanop de tribune bekogeld met bier door supporters van Eendracht Aalst. Het bleef nog relatief rustig, maar plots keerden de supporters van Molenbeek zich om en gingen ze terug het stadion binnen. Hierop braken er rellen uit en werd er met stenen en hout gegooid naar elkaar. Tijdens de match waren er ook al enkele kleine opstootjes van de supporters van Molenbeek, waardoor de wedstrijd ook enkele keren werd stilgelegd.

De politie riep meteen versterking op die ter plaatse snelde om de relschoppers uit elkaar te krijgen. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte bij de rellen. Er zouden geen arrestaties uitgevoerd zijn voor zover bekend.

In het stadion zelf bleef de schade beperkt. Er werd wel een reclamepaneel afgebroken en er werd een ijzeren hek op het veld gegooid. Of er sancties komen is niet duidelijk. Na een tijdje keerde de rust weer aan het stadion en vertrokken alle supporters naar huis. Voor de volledigheid: de wedstrijd eindigde op 0-0.