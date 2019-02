VIDEO. Verschillende incidenten bij vakbondsblokkade industrieterrein Erembodegem Rutger Lievens

13 februari 2019

09u37 0 Aalst De vakbondsblokkade aan het industrieterrein van Erembodegem kon rekenen op een pak agressie van automobilisten die niet tot op hun werk geraakten. Verschillende personen gingen in discussie met de vakbonden, een persoon begon de blokkade af te breken, een ander reed tegen hoge snelheid langs de stakers en de blokkade het industrieterrein in.

Op deze nationale stakingsdag zijn alle toegangswegen tot het industrieterrein in Erembodegem geblokkeerd door de vakbonden. “We laten alleen de brandweer, politie en mensen van het bedrijf Movianto door. Movianto doet in geneesmiddelen en we willen niemand in gevaar brengen door onze actie”, zegt Paul Van Lierde van de socialistische vakbond en werknemer van VPK.

De vakbonden telden tegen 9 uur al een viertal incidenten. “Vooral mensen die willen doorrijden en zich kwaad maken”, zegt Paul. Soms ging het er agressiever aan toe. Een persoon stapte uit zijn auto en begon de barricade af te breken. “Laat mij door, ik wil naar mijn werk”, riep hij. De politie, die een oogje in het zeil houdt, kwam tussenbeide. Veel gevaarlijker werd het toen een auto rechts van de stakers over het gras tegen hoge snelheid langs de blokkade reed. De stakers konden de nummerplaat noteren, de politie ging erachter aan.

Tegen 11 uur wordt de vakbondsblokkade aan het industrieterrein weer afgebroken.

Bedrijfsleider loodst klanten en leveranciers voorbij blokkade

Een van de bedrijfsleiders op het industrieterrein laat via sociale media aan zijn klanten en leveranciers weten dat hij hen kan binnenloodsen, ondanks de blokkades. “Aan alle klanten en leveranciers van Splendit: er staat nogal wat werkschuw tuig helaas de toegangen tot het industrie terrein te blokkeren met als excuus uw pensioen. Bij hen kan je Cara pils of Jupiler scoren. Bij mij koffiekoeken voor de werkwillenden”, zegt Marijn Broeckaert van Splendit. “Bel me als je er niet geraakt, we hebben onze eigen toegangsweg gemaakt tot de industriezone. Trots dat iedereen hier stipt op post is, the show must go on!”