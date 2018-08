VIDEO: Twee Aalstenaars organiseren feestje in dixi-toilet en gaan viraal Op het Sziget festival in Boedapest organiseren Lander De Coster (28) en Mattias Vanderweeën (30) uit Aalst een fuif in een dixi-toilet. Wie naar het feestje wilt, moet op zoek gaan naar de juiste toilet. “Na dag twee stond er al een enorme rij aan de toilet aan te schuiven!” Redactie

16 augustus 2018

Wie de juiste dixi-toilet opentrekt, komt in een donkere gang terecht die uitmondt in de feestruimte. De juiste dixi-toilet vinden is natuurlijk niet eenvoudig want er zijn honderden toiletten verspreid over het festival.

"Het idee om dit te organiseren ontstond vorig jaar. Sziget festival schreef een wedstrijd uit voor originele ideeën en wij stuurden ons plan in. Met succes! Ons idee werd uit vele ideeën gekozen en voor we het goed en wel beseften stonden we plaatjes te draaien achter de deur van een dixi-toilet op één van de bekendste festivals in Europa”, zegt Lander De Coster. “Na een tijdje verspreidde het gerucht over de feest-toilet zich over het festival en stonden mensen aan te schuiven voor ons feestje.”

Het is voor de twee vrienden al het tweede jaar op rij dat zij met hun "secret cube"-feestje naar het festival trokken. "Vorig jaar werden video’s van ons evenement, gemaakt door festivalgangers, meer dan 225.000 keer bekeken. Één video werd zelfs opgepikt door New York Post. Die media-aandacht is ook de festivalorganisatie niet ontgaan”, zegt Lander De Coster. "Ons feestje werd zelfs een gif op 9gag!"