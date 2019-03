Video: tientallen motards vervullen laatste wens van Marina (53) en nemen toeterend afscheid aan crematorium Koen Baten

11u15 0 Aalst In Aalst hebben vanochtend ongeveer 50 motards de laatste wens van Marina van Durm (53) in vervulling laten gaan. De vrouw uit Aalst overleed op 6 maart aan de gevolgen van een hartaanval. Sinds vier jaar was de vrouw zot van motors en wou ze op haar begrafenis een afscheid krijgen onder begeleiding van motards. “Wij zijn enorm aangedaan door alle motards die gereageerd hebben op onze oproep", zegt de familie.

Via sociale media en onze krant riep de familie op aan zoveel mogelijk motards om te verzamelen aan het crematorium in Aalst om dan in colonne naar het crematorium in Aalst te rijden. Ongeveer 50 motards kwamen opdagen om een hart onder de riem te steken. Iedereen kreeg een lintje opgespeld met de naam van Marina. Zij vertrokken aan het ziekenhuis richting crematorium onder politiebegeleiding om alles vlot te laten verlopen.

In het crematorium volgde dan een pakkend afscheid van Marina. Alle motards claxonneerden en gaven gas toen de lijkwagen tussen de motards reed op het crematorium. De familie was bijzonder geraakt door het tafereel, maar was heel opgelucht dat ze Marina haar laatste wens konden vervullen. “Wij willen iedereen bedanken die hier aanwezig was. Het was een mooi gebaar en wij zullen dit afscheid niet snel vergeten", klinkt het.