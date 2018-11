VIDEO: Parkeerwachter slachtoffer van zware verkeersagressie nadat bestuurder boete kreeg De bestuurder trok de parkeerwachter aan zijn jas naar binnen waarop de man met hoge snelheid wegreed. De parkeerwachter zelf beleefde de schrik van zijn leven. Koen Baten

19 november 2018

11u57 48 Aalst In Aalst is deze morgen een parkeerwachter slachtoffer geworden van zware verkeersagressie. Twee parkeerwachters van het bedrijf OPC schreven een boete uit en staken deze tussen de auto. De bestuurder van de wagen, een man, merkte de boete op en stapte in zijn wagen, daarna ging hij op zoek naar de parkeerwachters. In de Vaartstraat reed hij beide parkeerwachters klem. “Ze werden dan aangevallen door de man. Toen de politie op weg was sleurde hij een van onze parkeerwachters via het raam naar binnen en vertrok hij met gierende banden", aldus Peter Lamens, zaakvoerder van OPC.

Al snel doken er na het incident beelden op op sociale media, waarin te zien was hoe de parkeerwachter zich vasthield aan de wagen. Er heerste toen nog heel wat onduidelijkheid over het fragment, maar nu blijkt dat het gaat om een zware vorm van verkeersagressie. “Mijn medewerkers deden gewoon hun job en voerde deze goed uit, maar de man was hier duidelijk niet tevreden mee", zegt de zaakvoerder.

De man reed de parkeerwachters klem op het voetpad en was zeer agressief. “Een van onze wachters belde toen via de 101 naar de politie om hen te verwittigen. Zij vertrokken onmiddellijk ter plaatse en daardoor kreeg de man vermoedelijk wat schrik", klinkt het. Het ergste van het incident moest toen nog komen. Vlak voor hij vertrok met zijn wagen trok hij een van de parkeerwachters aan zijn jas naar binnen. “De man gaf dan volop gas en onze medewerker moest zich vastklampen aan de wagen uit schrik dat hem er iets zou overkomen", zegt Peter.

Toen de wagen uit de bocht ging was een anonieme politiepatrouille al aanwezig en konden ze de bestuurder klem rijden. “De parkeerwachter was bijzonder in shock door het incident maar bleef gelukkig ongedeerd. Er werd een pv opgesteld voor verkeersagressie en de politie tilt hier zwaar aan.”

Het is niet de eerste keer dat een parkeerwachter het zwaar te verduren krijgt. “Wij moeten continue opletten over wat we zeggen of doen. Het is echt niet meer te doen hoe sommige mensen zich ten opzichte van ons gedragen. Beide medewerkers hebben hun job perfect uitgevoerd en treffen geen schuld. Dit is echt poging doodslag en wij tillen hier zwaar aan als bedrijf", besluit Lamens.