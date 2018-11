VIDEO: Parkeerwachter hangt aan buitenkant van wagen in centrum Aalst na discussie met bestuurder Koen Baten

19 november 2018

11u57 27

Op sociale media is een hallucinante video opgedoken van een parkeerwachter van OPC die uit een wagen hangt in het centrum van Aalst. De beelden werden deze ochtend gefilmd in de Vaartstraat in Aalst. Daar is te zien hoe de parkeerwachter plots op de wagen springt en een heel eind zicht vastklampt terwijl hij buiten de wagen hangt. De parkeerwachter zou dit gedaan hebben na een discussie tussen de inzittenden van de wagen en de wachter zelf. De discussie was al een hele tijd aan de gang toen de wagen er plots vandoor ging. “Het was echt levensgevaarlijk wat hij deed", aldus de getuige die gebeurtenis filmde. “Er gebeuren hier wel vaker vreemde dingen, maar dit ging er toch stevig over.” Bij het incident was ook een andere parkeerwachter aanwezig. Waar de discussie over ging is op dit moment nog niet duidelijk.

Honderd meter verderop liet de parkeerwachter los. Hij bleef ongedeerd bij het incident.

