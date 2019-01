VIDEO. Man krijgt zware kopstoot in pizzeria op stationsplein in Aalst Koen Baten

26 januari 2019

15u35 0 Aalst Een man heeft deze middag in het filiaal van Domino’s pizza’s op het Stationsplein in Aalst een stevige kopstoot gekregen van een klant. Het hele incident werd gefilmd. Beide personen waren wat aan het praten toen plots de man zonder enige duidelijke aanleiding een zware kopstoot geeft aan de man naast hem.

Die valt neer op de grond en blijft een hele tijd liggen. Enkele omstaanders proberen de dader te kalmeren waarop hij nog enkele rake klappen verkoopt. Daarna loopt de man naar buiten en vertrekt hij zonder nog iets te zeggen. Ook de uitbaters van de winkel komen tussenbeide. Daarna ontstaat er opnieuw een kleine schermutseling bij de man die het incident filmde.

Wat de reden is voor de kopstoot is op dit moment niet duidelijk. Over de toestand en de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend.

