VIDEO Ludieke ‘zakskes’ moeten Aalst op de kaart zetten als shoppingstad Rutger Lievens

27 februari 2019

14u24 1 Aalst Aalst is een fijne winkelstad, maar misschien weet men dat buiten Aalst nog te weinig. Daarom start de stad Aalst met een promocampagne waarbij 3.500 zakjes met een ludiek opschrift worden verdeeld. Op 16 maart kan je in de winkels zo’n ‘tamzak’, ‘balzak’, ‘platzak’ of ‘gelukzak’ te pakken krijgen.

Met een ludieke promotiecampagne en bijhorend filmpje met Iwein Segers in de hoofdrol wil Aalst meer shoppers uit de ruime regio verleiden om eens naar Aalst ‘af te zakken’. “De campagne knipoogt naar de typische uitspraak aan de toonbank ‘Moeije e zaksken emmen?’”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). “Dit ludiek filmpje wordt via sociale media gelanceerd op 27 februari en mikt op heel wat views in Aalst en de ruime regio. Dit is meteen het startschot van de promotiecampagne om Aalst als shoppingstad in de markt te zetten.”

De Blauwe Peer

Creativiteit en humor zijn zo kenmerkend voor Aalst dat dit ook moet doorgetrokken worden in de winkelbeleving. “Dat gaven de lokale handelaars en horecauitbaters zelf aan bij een uitvoerige consultatieronde. De stad tekenende in op een subsidieproject van de provincie Oost-Vlaanderen om detailhandel te promoten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het resultaat is de ludieke campagne ‘Zaksken emmen’ uitgewerkt door communicatiebureau De Blauwe Peer. De troeven en de veelzijdigheid van Aalst als shoppingstad worden op een humoristische wijze in de kijker gezet met ‘shoppingtassen’ als rode draad. De Aalsterse handelaar fungeert als ambassadeur voor de campagne. De bedoeling is dat de stoffen shoppingtassen een duurzaam hebbeding worden die opduiken in het straatbeeld.”

16 maart

Gelukzak, balzak, papzak of broekzak: vanaf 16 maart zal jij bij meer dan honderd handelszaken in onze shoppingstad ook jouw zakken kunnen vullen. “Deelnemende handelszaken zullen te herkennen zijn aan een opvallende raamsticker”, zegt de stad. “Elke tiende klant is een gelukzak en ontvangt een stoffen shoppingtas met grappige opdruk. De stad bedeelde er in totaal 3.500. Ben je erin geslaagd een exemplaar te bemachtigen? Post een foto op sociale media met de hashtag #zakskenemmen. Hopelijk groeien de tassen uit tot een waar collector’s item.”