VIDEO. Leerlingen van De Stip gooien sneeuwballen tijdens de turnles Rutger Lievens

23 januari 2019

17u14 0 Aalst Woensdagvoormiddag konden de leerlingen van basisschool De Stip in Erembodegem zich volledig uitleven in de sneeuw van het stadspark van Aalst. Normaal was er turnles, maar wie sneeuwballen gooit is ook in beweging. Toch?

De speeltoestellen van het stadspark waren deze voormiddag de plek waar sneeuwballen door de lucht vlogen. De ballen werden gemaakt door leerlingen van basisschool De Stip. “Normaal is het nu een uurtje turnen, maar een besneeuwd stadspark op een kilometer van de school konden we niet links laten liggen", zegt lerares Goedele Vaneessen. “Het stadspark bevindt zich ook op exact een kilometer afstand van de school en zo leren we de kinderen afstanden inschatten. Dit is echt wel pedagogisch verantwoord”, glimlacht juf Goedele.