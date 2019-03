VIDEO Laatste carnavalisten krijgen koffiekoeken van burgemeester Rutger Lievens

06 maart 2019

10u22 6 Aalst Rond 8 uur deze ochtend zwaaiden de poorten van de binnenplaats van het oud stadhuis van Aalst open en liepen er enkele honderden carnavalisten naar binnen op zoek naar een koffiekoek. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) had er 1.000 voorzien en die werden in geen tijd verorberd.

De koffiekoeken op woensdagochtend halen, voor heel wat carnavalisten is dat hét doel. “Het is de eerste keer dat ik de koffiekoeken haal”, zegt ‘overlever’ Robin Ghysels, die er nog vrij nuchter uitziet. Hij is duidelijk aan het genieten van zijn koek. “De sfeer zit goed, veel volk en het eten is lekker”, zegt hij. Eens de koffiekoek is opgegeten, keren de meesten huiswaarts. Al feesten sommigen wel nog verder in de laatste cafés aan het station die open zijn.