VIDEO: interview met Yves De Pauw, regisseur Ten Oorlog op Spiegelvijver Rutger Lievens

15 augustus 2018

15u35 2 Aalst Compagnie Gardavoe speelt op 12 september de première van Ten Oorlog op de Aalsters Spiegelvijver. In een interview vertelt regisseur over de link tussen het theaterstuk en Aalst, en waarom hij voor de Spiegelvijver heeft gekozen als locatie.

"Het stuk zelf is natuurlijk niet Aalsters, maar de locatie en de cast zijn dat wel", zegt Yves De Pauw. "De meest directe link tussen Ten Oorlog in Aalst en de originele voorstellingen van Tom Lanoye is Koen De Graeve. Die zijn vrouw, Ariane Van Vliet, speelde mee in het origineel. In onze versie speelt Koen De Graeve een klein cameorolletje", zegt Yves.

Nog 28 dagen tot de première.

Première op 12 september 2018

Video: Sam Van den Eede

Soundtrack: Simon Mahieu

Tickets kan je bestellen via ccdewerf.be