VIDEO. Fietsers veroveren ‘s avonds de weg tijdens Critical Mass Night Ride Rutger Lievens

17 november 2018

11u06 0 Aalst De straten waren opnieuw eventjes in het bezit van fietsend Aalst. Tijdens de Critical Mass Night Ride toonden fietsers dat ze - mits de nodige verlichting - zeker hun plek hebben op de weg, ook als het donker is.

Met de acties willen Tom Calloens en zijn peloton fietsende Aalstenaars fietsveiligheid op de kaart zetten. “Deze actie is voor de fiets en de fietser, we zijn niet tegen iets. Deze actie staat ook los van elke politieke partij of organisatie. Wij zijn fietsers die graag fietsen en die hopen dat Aalst meer inspanningen wil doen om veilig en comfortabel te kunnen fietsen in Aalst. Dit is een signaal om te tonen dat we er zijn“, aldus Tom.