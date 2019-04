VIDEO. FC De Kampioenen spelen Aalsterse carnavalsstoet na: 500 figuranten brengen de juiste sfeer in de Molenstraat Rutger Lievens

08 april 2019

14u01 0 Aalst De Molenstraat in Aalst is de komende dagen filmdecor voor de FC De Kampioenenfilm. Deze voormiddag werden de eerste scènes opgenomen. 500 figuranten stonden aan de kant van de Molenstraat en moesten voor een carnavalssfeer zorgen.

De Paasvakantie van 2019 zullen Kyran (9) en Xander (9) zich altijd herinneren als die schoolvakantie dat ze samen met hun helden van FC De Kampioenen een film maakten in de Molenstraat in Aalst. De twee jongens hebben allebei een geel-groene voetbaltenue van De Kampioenen aan en volgen - zoals de vele andere figuranten - de aanwijzingen op van regisseur Jan Verheyen.

“Wij zijn allemaal lid van De Lodderoeigen”, zeggen de mama’s van de jongens. “Voor ons is dit een maand langer carnaval”, zegt Lindy, de mama van Kyran. “Na de stoet hebben we de praalwagen en de kostuums weer in orde gezet. Carnavalsgroep De Lodderoeigen levert deze week elke dag 130 figuranten. 90 leden van De Lodderoeigen, aangevuld met vrienden en familie. Het is plannen, want de schmink doen we zelf. Het gaat wel leuk zijn om naar deze film te kijken. Anders ook, want de kostuums die erin te zien zijn hebben wij gemaakt. Je let op andere details.”

Zwawi als DDT

Er staan veel Aalstenaars aan de kant van de weg, maar er zijn figuranten van overal in het land. Lobke Debruyne (27) en Tessa Bruynooghe (24) hebben een onesie aangetrokken en staan in de Molenstraat bij de honderden figuranten die het publiek van de stoet vormen. “Als ik kook of afwas, dan staat bij mij thuis FC De Kampioenen op. Zijn we daar trouwens niet allemaal mee opgegroeid? Toen we hoorden dat er figuranten werden gezocht, hebben we ons meteen ingeschreven. We hebben ondertussen al een selfie met Jacques Vermeire.”

Julien De Cock, in Aalst bekend als Eendracht Aalst-mascotte Zwawi en Ajuinboer, was er ook. In DDT-outfit, een blauwe overall met een rode pet. “Ik had een mail gestuurd en uitgelegd dat ik als Ajuinboer in de stoet ga. Ik kreeg een antwoord, dat ik niet als Ajuinboer maar verkleed als DDT als figurant mocht meedoen. Je moet hier vroeg zijn, morgen om 6.30 uur. Maar het is toch eens een belevenis.”

Stunt

Een belevenis is het zeker voor Herman Schelfaut van De Lodderoeigen, alias De Generool. “Deze ochtend waren we om 4 uur al op. De Lodderoeigen leveren niet alleen tussen de 100 en 137 figuranten elke dag, we zien ook dat de praalwagens werken. Er moeten deze week ook enkele stunts plaatsvinden. De praalwagens bevatten mechanica die door ons speciaal daarvoor is gebouwd en die in de stoet niet getoond of gebruikt is. Dit jaar bouwden we in de eerste plaats een wagen voor FC De Kampioenen. Achter de schermen klikt het ook goed met iedereen. De beste klik heb ik met ‘Markske’”, zegt Herman.