VIDEO: 'Eerste hulp voor gebroken helden', niks is fans van Sagan teveel

'Eerste hulp voor gebroken helden', niks is fans van Sagan teveel 'Den ambiancehoek' zorgt voor een vleugje carnaval op na-Tourcriterium in Aalst

31 juli 2018

11u04 0 Aalst "Sagan, geef ons een 'wheelie'. Of nee: blijf gewoon recht op je fiets." Een vriendengroep uit Aalst supporterde heel opvallend, een beetje spottend zelfs, voor de groene trui op het na-Tourcriterium.

'Den ambiancehoek', zo noemen de hevigste supporters langs de kant van het na-Tourcriterium in Aalst zich. Al enkele jaren zijn ze te vinden op de plaats waar het parcours een bocht maakt op het Keizersplein.

“Wij supporteren voor de beste wielrenner van het criterium, en dat is dit jaar Sagan”, zeggen Sanne Rubbrecht, Pieter Van den Eynde en Jelle D’Hondt. Op één van de borden prijkt het opschrift ‘First aid for broken heroes’ ('Eerste hulp voor gebroken helden'), een verwijzing naar de blessure die Sagan opliep tijdens de Tour de France. De groene trui liep mank tijdens de Tour maar geraakte uiteindelijk toch in Parijs.

En een dag later zelfs in Aalst. “We willen hem op deze manier een hart onder de riem steken”, klinkt het bij de vrienden van 'Den ambiancehoek'. Ze zongen en sprongen zo hevig dat één van hun twee podiumblokken het uiteindelijk begaf. Maar op dat moment was hun held al als eerste over de meet gereden.

