Video: Duurt de carnavalsstoet in Aalst dit jaar tot middernacht? Elke losse groep wil 3 minuten dansen op de Grote Markt Rutger Lievens

17 februari 2019

16u52 0 Aalst Wie op carnavalszondag naar de stoet wil kijken op de tribune van de Grote Markt, pakt best zijn boterhammen en een dikke jas mee want het zou wel eens laat kunnen worden. Uit protest tegen de groepenstop of numerus clausus willen de losse groepen net als de grotere AKV’s een dansje doen op de Grote Markt. In een worst case scenario betekent dat 189 - want zoveel losse groepen zijn er - keer drie minuten dat de stoet langer zal duren.

Het probleem: het stadsbestuur en Feestcomité vinden dat de laatste carnavalsgroep eigenlijk op zondagavond om 20 uur over de Grote Markt moet dansen. Voor het publiek duurt het volgens de gezagsdragers anders veel te lang, met lege tribunes tot gevolg. Er zijn jaren geweest dat de stoet eindigde rond 21.30 uur of later. De laatste jaren is het eerder 20.30 uur en volgens het Feestcomité komt dat mede door de invoering van de numerus clausus of groepenstop voor losse en vaste carnavalsgroepen. Er zullen maximaal 71 vaste en 189 losse groepen deelnemen aan de carnavalsstoet.

“Losse groepen hebben eigen dynamiek”

De vereniging van de losse groepen wil af van de numerus clausus. “Groepen die zich niet inschrijven mogen volgend jaar niet meer meedoen”, hekelen Jacquy De Pauw en Jan Louies de huidige situatie. “De stad bewijst met de invoering van de numerus clausus dat ze de dynamiek van de losse groepen niet begrijpt. Sommigen zijn maar met twee en hebben eens een jaar minder inspiratie. Dan blijven ze liever een jaartje thuis. Of er gebeurt iets in de familie en carnaval komt ongelegen. Nu moeten die mensen zich elk jaar inschrijven of ze worden tot in de eeuwigheid verbannen uit de stoet”, zeggen ze.

Volgens de losse groepen is niet het aantal losse groepen de oorzaak van het probleem, maar zou er ook eens moeten gekeken worden naar het optreden van de vaste groepen op de Grote Markt. Als 71 vaste carnavalsgroepen een aantal minuten krijgen om te dansen op hun stoetliedje, dan rekken die zo de stoet, vinden ze.

Stoet tot maandagochtend?

Als ludiek protest hebben de losse groepen nu zelf ook een stoetliedje opgenomen. Het dansje werd deze middag geoefend op de Grote Markt. Wat de gevolgen zijn van de ludieke actie, dat kan Jan Louies niet voorspellen. “We laten elke carnavalsgroep vrij om dit in te vullen op zijn manier”, zegt hij. Als de 189 losse groepen én 71 vaste groepen elk drie minuten de Grote Markt voor zich alleen hebben dan gaan we in een worst case scenario naar 15 uur carnavalsstoet. Tot maandagochtend dus.

Anderhalf uur

Dirk Verleysen van het Feestcomité denkt niet dat de stoet tot maandagochtend zal duren maar rekent toch op anderhalf uur vertraging als enkele losse groepen met deze actie doorzetten. “Ik ben fan van ludieke acties zoals deze van vandaag, daar zijn we als Oilsjteneers voor gekend”, zegt hij. “Doch ik had een iets originelere actie verwacht vanuit het Charterelle. Een dansje van 3 minuten is iets waar de vaste groepen zijn vanaf gestapt. Op vraag van de organisatie en mezelf, zijn de dansjes van de vaste groepen geëvolueerd naar een mars in voorwaartse bewegingen. Mede hierdoor hebben we de tijdsduur met anderhalf uur kunnen inkorten.”

“Wanneer ik nu verneem dat de 35 leden van het Charterelle elk een dansje van 3 minuten willen doen op de Grote Markt met carnavalzondag, dan moet men zich realiseren dat dit een vertraging van anderhalf uur kan teweeg brengen”, waarschuwt Dirk Verleysen. “En daarmee raakt men niet enkel de organisatie in hun ziel maar ook de meer dan 100.000 verwachte bezoekers tijdens carnavalzondag. Anderhalf uur langer langs de kant staan, koude voeten, rode neuzen.”

“Peiper en zaat zal er altijd zijn, doch samen met het hoofdingrediënt, de vaste groepen, zullen we steeds moeten blijven samenwerken om te streven naar een vlottere stoet”, zegt hij. “Ik ben tegen koude, natte voeten en een rode druipneus.”