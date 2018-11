VIDEO. Deze Aalsterse robot lost een Rubiks kubus op in minder dan 2 minuten Rutger Lievens

25 november 2018

15u28 0 Aalst Op de Dag van de Wetenschap kon je in hogeschool Odisee in Aalst een robot een Rubiks kubus zien oplossen in minder dan 2 minuten. Een van de docenten, Stijn Persoons, zette de robot in mekaar. In totaal kwamen 200 kinderen en ouders naar de Dag van de Wetenschap in Aalst.

Een wereldprimeur is het niet dat een robot een Rubiks kubus oplost. Begin deze maand slaagde een Duitse robot erin om een kubus in 0,6 seconden op te lossen. De Aalsterse robot van Odisee-docent is iets trager en doet het in 1 à 2 minuten. “Maar het blijft toch vele malen sneller dan wij het zouden kunnen”, zegt docent Geert Callebaut. “Het is geen wereldprimeur, deze Aalsterse robot, maar wij proberen er wel een pedagogische invulling aan te geven en kinderen warm te maken voor technologie. De robot leest met sensoren de kleuren en via een algoritme zet hij dan de juiste kleuren bij mekaar. We proberen jonge mensen te tonen dat je met behulp van algoritmes - waarbij je complexe problemen opdeelt in kleintjes - leuke dingen kan maken”, zegt hij.

Er kwamen zo’n 200 kinderen en ouders langs op de campus in Aalst, meer dan vorig jaar. Joy (9) was onder de indruk van de robot. “Zelf ben ik ook al bezig met robots. Thuis proberen we robots te maken en te programmeren. Echt leuk om te doen", zegt ze.