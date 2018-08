VIDEO Cirk! viert 10de verjaardag Rutger Lievens

21 augustus 2018

13u52 0 Aalst Cirk! viert dit jaar zijn tiende verjaardag. In tien jaar tijd groeide het van een klein (maar fijn) circusfestival uit tot een event dat festivalprogrammatoren uit heel Europa aantrekt. In 2009 startte Cirk met een vijftal acts, nu staan er 110 acts op het programma op 18 locaties.

Het was toenmalig schepen van Cultuur Dylan Casaer (Lijst A) die samen met zijn medewerkers van Vrije Tijd en Cultuur Cirk! opstartte in 2009. "Cirk! begon in 2009 met enkele acts en behoort vandaag tot de absolute top. Niet enkel bezoekers genieten van de aangename familiale sfeer, ook artiesten beschouwen Cirk als de ideale afsluiter van de zomer", zegt Casaers opvolgster Ilse Uyttersprot (CD&V). "110 acts op 18 plekken in de stad", vult burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) aan, die alvast van Museum Of The Moon in de Sint-Martinuskerk - een schitterende namaakmaan - danig onder de indruk was. "Geweldig, hier kan ik echt van genieten", zei de burgemeester vol bewondering.

"Tegenwoordig komen programmatoren vanuit heel Europa kijken naar de artiesten op Cirk!. We mogen ons stilaan vergelijken met Miramiro en het Hasseltse Theater op de Markt", zegt Kathleen Keymeulen, al van in het begin de drijvende kracht achter Cirk!.

Sint-Jozefskerk

Cirk! is de ideale gelegenheid om nieuwe locaties in de stad te (her)ontdekken. "Opvallende locaties dit jaar zijn de Sint-Martinus- en Sint-Jozefskerk. De Sint-Martinuskerk wordt de tijdelijke thuis van een gigantische maan, die je trouwens tot de Open Monumentendag in september kan bewonderen", zeggen de organisatoren van Cirk. "Onder de verlichte maan vindt ook een dansvoorstelling plaats. In de Sint-Jozefskerk wordt er deze keer niet met hosties, maar met plastic voorwerpen gejongleerd."

Soiree Jubilee

"Op zaterdag van Cirk! staat er traditiegetrouw een stevig feestje in de Pupillen op het programma. Dit jaar brengen de dames van Guapa Creations paaldansbattles en popcornmachines mee. 's Nachts is er MC Jordy met aanstekelijke vibes en een bonte muziekmix van oldies en hits", aldus Cirk-organisatoren. "Zondagavond gaan we eruit met ee knal. Om 22 uur is er dan een groot spektakel met veel knallen."

Ondertussen is de voorbereiding van Cirk volop aan de gang. In de sportzaal van het Atheneum is men bezig aan de bouw van een kartonnen belfort en iedereen die dat wil mag meebouwen. Woensdagavond is er 's avonds een bouwsessie. Het bedrijf VPK sponsort 1.300 kartonnen dozen waarmee een toren van 28 meter hoog zal worden gebouwd en tijdens Cirk zal hij ook weer worden afgebroken.

Stefaan De Winter roept in dit filmpje op om allemaal te komen helpen met de bouw van de kartonnen belforttoren:

Het stadsbestuur bij de persconferentie van Cirk Aalst: