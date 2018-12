VIDEO: Caravan in loods vat vuur, brandweer kan erger voorkomen Koen Baten

20 december 2018

13u06 0 Aalst In de Kruisstraat in Gijzegem is een caravan in een loods volledig uitgebrand. De caravan stond er samen met een boot en een vrachtwagen opgeslagen, toen die om een nog onbekende reden plots vuur vatte.

“De brand was meteen zeer hevig en was bij ons ook als een zware oproep binnengekomen, maar we hebben snel kunnen ingrijpen en het vuur kunnen kanaliseren", zegt officier David Daelman. “Hierdoor hebben we de boot en de vrachtwagen kunnen redden, anders was de schade vermoedelijk een pak groter geweest", klinkt het. “Bij de brand is wel asbest vrijgekomen, dus zijn er enkele maatregelen genomen", aldus de officier.

De buurtbewoners moesten een tijdlang ramen en deuren gesloten houden, zodat er geen rook naar binnen kon komen. Er zal nu onderzocht worden of er veel asbestdeeltjes liggen en of er een reiniging moet gebeuren. Bij de brand geraakte niemand gewond. Er waren geen aanwezigen in de loods. De brandweer deed nog een grondige nacontrole en moest nog een tijdje nablussen zodat het vuur zeker onder controle was.