VIDEO: Brandweer hele nacht in de weer bij zware afvalbrand in recyclingbedrijf Renewi Ook nu nog is de brandweer aanwezig om het vuur onder controle te krijgen.

06 december 2018

07u50 0

Op het Wijngaardveld in Aalst is de brandweer heel de nacht bezig geweest met een brand te bestrijden die ontstaan is in de loods van recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit kort na middernacht en was zeer hevig. “Het ging om een uitslaande brand bij aankomst waar er heel wat vlammen aanwezig waren", vertelt officier Marc Coen. Zowel brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw en Lede kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. “We hebben geprobeerde de vlammen zo snel mogelijk neer te slaan, maar het was een bijzonder zware afvalbrand.” Wat het vuur veroorzaakt heeft is niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om zelfontbranding. Door de brand ontstond er heel wat rookontwikkeling, ook het bedrijf naast Renewi kreeg heel wat rook naar binnen. “We hebben het afval allemaal moeten open trekken om zeker te zijn dat het vuur volledig onder controle was. Dit heeft heel wat uren in beslag genomen”, zegt Coen. De brandweer was deze ochtend vroeg nog steeds bezig met de vuurhaard te bestrijden.

Het is niet de eerste keer dat de brandweer naar het bedrijf moet uitrukken. “We zijn hier in het verleden ook al een paar keer geweest. De schade blijft relatief beperkt, maar er was wel heel wat rook", besluit Coen. Bij de brand vielen geen gewonden.