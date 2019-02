VIDEO Bart De Wever (N-VA) bewondert zijn eigen hoofd in carnavalswerkhallen van Aalst Rutger Lievens

23 februari 2019

15u11 0 Aalst N-VA-kopstuk Bart De Wever heeft deze namiddag een bezoek gebracht aan de carnavalswerkhallen van Aalst. Hij ging in op een uitnodiging van carnavalsgroep De Zwisjelmoizen, die een enorme kop van De Wever op de praalwagen heeft staan.

N-VA organiseerde zaterdagvoormiddag in Gent een studiedag rond energie en ecologie. Voor De Wever terugkeerde naar Antwerpen stopte hij in Aalst. Daar bezocht hij de carnavalswerkhallen, waar carnavalisten volop aan het werk zijn om de stoet van Aalst van volgende zondag voor te bereiden.

“Ik herken er mezelf wel in", stelde De Wever de carnavalisten van De Zwisjelmoizen gerust. De carnavalsgroep koos voor het thema ‘Den Dasj is eruit’, een uitspraak van De Wever over de federale regering, lang voor de regeringscrisis die het einde zou betekenen van Michel I. Op carnaval zelf zal Bart De Wever niet aanwezig zijn.

“Tijdens de krokusvakantie ga ik met het gezin skiën. Ik vrees dat als ik hier verklaar dat ik niet ga skiën en naar carnaval ga, dat straks het slot van de voordeur thuis zal veranderd zijn”, grapt De Wever.

“Ik ben twee keer komen kijken. De eerste keer was het enorm koud. Na een paar uur bibberen op de tribune maakte ik aanstalten om naar het Sportpaleis te vertrekken. De lezers van Humo hadden me verkozen tot Lul van het Jaar, een prijs die ik zeer graag in ontvangst wou gaan nemen. Toen besefte ik dat Aalst in een soort van lockdown zit en dat je eigenlijk de stad niet meer uit kunt. Op bevel van toenmalig Ilse Uyttersprot heb ik dan onder begeleiding van politiemotors de stad kunnen verlaten en was ik op tijd om Lul van het Jaar te worden", zegt De Wever.