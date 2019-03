VIDEO ASZ gebruikt VR-bril op de spoed: “Is het al voorbij? Niks van de prik gevoeld” Rutger Lievens

14 maart 2019

15u08 0 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst is het eerste ziekenhuis van het land dat met een virtual reality-bril pijn bestrijdt in de spoeddienst. Jaarlijks zullen zo’n 500 patiënten, vooral kinderen, de VR-bril opzetten op de spoeddienst van het ASZ en zo acute pijn minder snel voelen. “Door de VR-bril krijgen je hersenen het gevoel dat je effectief op een andere plaats bent, waardoor het effect veel sterker is”, vertelt Dr. Vergote, medisch diensthoofd spoedgevallendienst ASZ.

Op de dienst spoedopname komen er dagelijks 10 à 20 kinderen volgens spoedarts Vergote. “De meeste patiënten ervaren acute of chronische pijn”, zegt hij. “Er bestaan verscheidene afleidingstechnieken voor kinderen met acute of chronische pijn. Zo hebben we onlangs een kinderbox volledig omgetoverd tot een magische speelkamer. Tevens hebben we allerlei speelgoed om het kind af te leiden of praten we gewoon met het kind. En nu hebben we met de VR-bril een extra hulpmiddel. Het grote verschil met de andere afleidingstechnieken is dat het kind niet zomaar kijkt naar een plek. Door de VR-bril krijgen je hersenen het gevoel dat je effectief op een andere plaats bent, waardoor het effect veel sterker is,” vertelt dokter Vergote, medisch diensthoofd spoedgevallendienst ASZ.

Prikkels wegnemen

VR-brillen worden al langer gebruikt in de medische wereld. In universitaire ziekenhuizen is het al langer een gangbare praktijk, maar het ASZ is het eerste niet-universitaire ziekenhuis die mee op de kar springt. Het is ook de eerste keer dat de VR-bril wordt gebruikt op een spoeddienst. De VR-bril heeft heel wat voordelen volgens de spoedarts.

“Veel patiënten hebben vaak al veel meegemaakt in ziekenhuizen en zijn angstig over wat hen te wachten staat tijdens de noodzakelijke behandelingen, zoals prikken, verzorgen van brandwonden... Als we voor de start van de behandeling de bril opzetten, worden heel wat prikkels weggenomen. Zo zien ze niet hoe alles klaargezet wordt en kunnen ze er niet door afgeschrikt worden”, zegt Vergote.

1.900 euro per jaar

Het ziekenhuis betaalt voor het materiaal een keer 850 euro en de app van het Belgische bedrijf Oncomfort kost jaarlijks 1.900 euro. In de medische wereld is dat een peulschil. Oncomfort ontwikkelde een manier om met eigen software en bestaande hardware een patiënt in een andere wereld te brengen, weg van de pijn. “De bril neemt de kinderen mee op een ontspannende reis. De omgeving is best indrukwekkend. Ze zien decors die als een film getoond worden: de ruimte, de oceaan... Een rustige stem begeleidt hen, waardoor de kinderen vanzelf rust en dus minder pijn ervaren”, zegt Rein Callewier van Oncomfort.

Er zijn ook verschillende talen beschikbaar: Vlaams, Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Arabisch, Koreaans, Turks, Italiaans en Russisch. Het ziekenhuis in Aalst heeft twee VR-brillen, eentje op de spoedafdeling en eentje op de dienst Pediatrie. Volgens Oncomfort werkt het goed bij 80% van de patiënten en staat 3 tot 5% er helemaal niet voor open.

“Is het al voorbij?”

Rein Callewier van Oncomfort vergelijkt het met hypnose en de rustgevende omgeving waar de patiënt in gebracht wordt met de begeleidende stem doet veel aan yoga of mindfulness denken. Wanneer dokter Vergote de 13-jarige patiënte Marie-Emelie een VR-bril opzet, enkele minuten wacht en dan een prikje geeft, blijkt ze daar achteraf niks van gemerkt te hebben. “Is het al voorbij? Nee, niks gevoeld. Ik voelde wel dat je over mijn arm wreef om te ontsmetten, de prik zelf heb ik niet gevoeld", zei ze.

