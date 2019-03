VIDEO Aalsterse Gilles dansen bezemdans op de Grote Markt Rutger Lievens

04 maart 2019

16u44 0 Aalst De Aalsterse Gilles hebben hun jaarlijkse bezemdans gedanst op de Grote Markt. De bezemdans is een vruchtbaarheidsritueel, de aankondiging van de aankomende lente.

De Aalsterse Gilles hebben op de Grote Markt hun bezemdans gebracht. Er was opvallend veel publiek dit jaar, mede door het goeie weer. De bezemdans is een jaarlijks ritueel waar wel wat betekenis achter zit. “De bezems van de bezemdans verwijzen naar de bundels takken die mensen elkaar vroeger cadeau deden. Het was een gebaar dat ‘ik wens u veel geluk en warmte toe’. Die takken gingen de stoof in en leverden letterlijk warmte op”, zegt Marieke Leyssens van de Aalstere Gilles. Ook de stampende dans heeft een betekenis. Dat verwijst naar oude boerengemeenschappen die de grond aanstampten en hoopten op vruchtbare grond. “De 2,3 ton sinaasappels die we op twee dagen uitdelen zijn een offer aan de weergoden”, klinkt het. Dat offer is goed aangekomen, carnaval is vrij droog gebleven.