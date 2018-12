VIDEO Aalstenaars nemen wraak op Luc Haekens van De Ideale Wereld Rutger Lievens

14u44 4 Aalst Eieren, mayonaise, tomaten en slagroomtaarten vlogen op de Grote Markt van Aalst richting journalist Luc Haekens van De Ideale Wereld. Haekens hing er voor het goede doel aan de schandpaal en Aalst mocht wraak nemen omdat hij al zoveel met de bewoners had gelachen.

Er was zelfs iemand uit Tienen naar Aalst gereden om een klets mayonaise in het gezicht van Luc te mikken. “Ik ben afkomstig uit Aalst maar woon in Tienen. Daar mag je niet meer binnen”, zei Els De Bruecker tegen Haekens voor hij het podium opstapte. “Het is soms grappig en soms over de grens. Ik ga straks nog een lepel mayonaise bijvragen”, zei Els. Haekens had in Tienen enkele bewoners laten zeggen dat de aarde plat was. “Ja maar mevrouw, zeg nu zelf, als de aarde rond is hoe komt het dat u gewoon op de grond kunt blijven staan?”, repliceerde Luc Haekens. Waarop de vrouw zei: “Door de zwaartekracht natuurlijk.”

Kerstshow

Na dit gesprekje trok Luc Haekens beschermende kledij aan. “We maken een kerstshow en uit de brainstorm was dit idee gekomen: Luc Haekens aan de schandpaal op de Grote Markt van Aalst. De opbrengst gaat naar het goede doel. Ik heb tegen de rest gezegd: ‘Misschien moeten we nog wat verder brainstormen’, maar het was beslist”, zei Luc Haekens.

Aalst en Tienen zijn zijn geliefde slachtoffers, maar meer uit praktische overwegingen. “De enige reden is dat Aalst en Tienen makkelijk bereikbaar zijn vanuit de studio in Vilvoorde. In Aalst zijn we heel vaak geweest met De Ideale Wereld en de bevolking verdient dus een zekere ‘revenge’. Aalst heeft zich altijd gastvrij getoond en mag zich daarom vandaag uitleven”, aldus de journalist.