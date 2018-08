Vespahappening met Filip De Boeck in gedachten Rutger Lievens

17 augustus 2018

09u25 1 Aalst Op de zevende Vespahappening nu zondag 19 augustus staan twee mensen centraal: Filip De Boeck en Freekje Van Schuylenbergh.

Het wordt een 'Edizione Debuchio', een 'De Boeckversie', vernoemd naar medeorganisator Filip De Boeck die eind 2017 plots overleed. De opbrengst gaat naar BeneFreekje, de organisatie van Freekje Van Schuylenbergh die zich inzet voor mensen met een beperking.

"Het zal een emotionele, maar plezante editie worden", zeggen organisatoren Kenneth Van Lierde en Francis Meersseman. De eerste keer zonder Filip De Boeck (48), de leerkracht Lichamelijke Opvoeding van het SMI en TIS die in november 2017 overleed. "Filips motto was 'samen uit, samen thuis'. We zijden met al zijn vrienden een fietstocht van 60 kilometer door de Denderstreek ter ere van Filip. We starten om 9 uur."

De vespa's vertrekken rond 11 uur en om 14.30 uur op de Hopmarkt. De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel uit de streek, dit keer BeneFreekje. "Een organisatie van een vriendin van mij, Freekje Van Schuylenbergh. Zij heeft een hersenverlamming gehad maar zet zich nu met BeneFreekje in voor mensen met een beperking. Team BeneFreekje koopt revalidatiemateriaal, verzorgt uitstapjes en nog veel meer." Mevrouw Lef, zoals Freekje wordt genoemd, zal om 11 uur meerijden in het zijspan van een vespa.

Zondag zijn er doorlopend optredens, pizza, antipasti, cava en voor de kleinsten een springkasteel.