Verwarmingstoestel vat vuur 09 april 2018

In de Kerkmeersstraat in Nieuwerkerken is gisteren rond 12.30 uur een korte brand uitgebroken aan een verwarmingstoestel. De elektronica van het toestel vatte er vuur om een nog onbekende reden. Dit zorgde onmiddellijk voor heel wat rookontwikkeling. Omdat de verwarmingsketel in een aparte ruimte stond, kon de rook niet verder uitbreiden naar de rest van de woning. De ruimte liep wel aanzienlijk wat rookschade op. De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle en zorgden voor verluchting in de woning. Er vielen geen gewonden. (KBD)