Vervoersregioraad pleit voor elektrische scholierentrein 06 april 2018

02u34 0

In de toekomstvisie van de Vervoersregioraad regio Aalst wordt gedacht aan een treinverbinding vanuit Burst via - maar zonder overstap in - Aalst naar Gent. `





Dat zou op heel lange termijn mogelijk moeten zijn zodra de spoorlijn L82 tussen Burst en Aalst geëlektrificeerd wordt. De vervoersregioraad houdt er wel rekening mee dat in dit scenario niet alle vijf de tussenliggende stopplaatsen kunnen behouden blijven. Dat is ook de reden waarom de gemeente Erpe-Mere momenteel heel sterk inzet op fietspaden langs de spoorlijn van het scholierentreintje en richting Aalst.





Treinspecialisten zijn sceptisch omtrent dit voorstel aangezien de treinbestuurder in Aalst telkens van kant zou moeten wisselen wat voor flink wat oponthoud zou zorgen. (KMJ)