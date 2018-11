Vervangt parking met 293 plaatsen in Zwarte Zustersstraat de geplande ondergrondse parking van Esplanadeplein? Rutger Lievens

27 november 2018

10u22 0 Aalst Mentres, een vastgoedontwikkelaar uit Erembodege, heeft aan de stad voorgesteld om een grote ondergrondse parking aan te leggen onder Huis De Bolle in de Zwarte Zustersstraat. Er zou een parking met 293 plaatsen kunnen komen en dan is de ondergrondse parking, gefinancierd met belastinggeld, niet meer nodig.

Mentres, een vastgoedontwikkelaar uit Erembodegem, is eigenaar geworden van Huis De Bolle in de Zwarte Zustersstraat. De ontwikkelaar wil het pand met de bekende gevel afbreken en er een woon- en winkelproject op zetten. Het is wachten op een vergunning, maar de ontwikkelaar zou er graag een grote ondergrondse parking aanleggen.

“Onder het woon- en retailproject willen we 63 ondergrondse parkeerplaatsen”, zegt Bart Uyttersprot van Mentres. “We proberen de beleidsmakers te overtuigen om bovenop het minimum van 63 parkeerplaatsen er nog eens 230 te voorzien. Het zou een publieke parking zijn met voldoende parkeercapaciteit voor de nieuw te ontwikkelen Pupillensite en Huis Van Langenhove aan de andere kant van de straat.”

Volgens de vastgoedontwikkelaar zou het de stad een besparing opleveren, want dan hoeft ze volgens hem geen ondergrondse parking aan te leggen aan het Esplanadeplein.

Drukke fietsstraat

Nu de coalitiebesprekingen tussen N-VA, CD&V en Open Vld nog bezig zijn, is het moeilijk zicht te krijgen op de visie van het nog te vormen stadsbestuur. Het is ook voor de vastgoedontwikkelaar wachten tot de nieuwe coalitie er is. Toch is de kans klein dat de stad op die locatie een parking voor bijna 300 auto’s zal toestaan. Op mobiliteitsvlak zou het een pak gevolgen hebben: een veel drukkere Molenstraat die eigenlijk een fietsstraat is en meer auto’s in het stadscentrum.

Groen vindt het een gek plan. “Als de stad dit goedkeurt, bewijst ze dat er geen visie is op mobiliteit”, zegt Lander Wantens van Groen Aalst. “Het is al te gek om op die locatie een parking voor 300 voertuigen in te plannen. Het zou een aanzuigeffect hebben voor verkeer en dus nog meer auto’s naar het stadscentrum brengen. Net daarom zijn we ook tegen een parking onder het Esplanadeplein. Die auto’s die naar de Zwarte Zustersstraat moeten, moeten dan nog door een fietsstraat. Wij van Groen willen dat de straat evolueert naar een autovrije straat. Dat willen we niet van de ene dag op de andere, maar in overleg met de handelaren, realiseren", zegt Lander.

Hij wil auto’s uit het centrum weren door parkings te bouwen aan de rand van de stad. “Parkeren is iets voor aan de rand. Het centrum moet je verkeersluw maken. Daar moet de je fietser en voetganger voorrang geven”, zegt Lander.