Vertrouwen van Losse Groepen in Feestcomité is weg Rutger Lievens

25 november 2018

11u19 1 Aalst De spanningen tussen de vereniging van De Losse Groepen en het Feestcomité lopen weer hoog op. De Losse Groepen zijn verbolgen over de uitspraken van Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen die zei dat de numerus clausus in de carnavalsstoet niet werd afgeschaft door getreuzel van de losse groepen.

Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, vertelde afgelopen week dat door getreuzel de numerus clausus niet meer kon opgeheven worden. “De Losse Groepen hebben ons pas na de zomer willen ontvangen. Voor er een akkoord was, waren de inschrijvingen van de vaste groepen al afgelopen. Op dat moment kan je de numerus clausus nog moeilijk opheffen. De bevoegde schepen Uyttersprot heeft dan gezegd: ‘we gaan iedereen gelijk behandelen’. Dus is dit nu het resultaat”, aldus Verleysen toen.

De Losse Groepen willen dat graag weerleggen. “De Losse groepen zijn al langer vragende partij om reeds in de lente, direct na carnaval, te overleggen. Sinds juni 2017 weten de organisatoren trouwens dat in de vakantieperiode de leden van de losse groepen niet bijeen te krijgen zijn. De voorzitter gaf dienaangaande toe dat op die vergadering van juni 2017 de vertegenwoordigers van de Losse Groepen een beslissing ‘door de strot geduwd werd’”, zeggen Jan Louies en Jacquy De Pauw van De Losse Groepen.

“Wat betreft het overleg voor de stoet 2019, was er geenszins een probleem voor de organisatoren om ons standpunt eind september te vernemen. Dat werd zo afgesproken op een voorafgaandelijke vergadering in het stadhuis. Dan de losse groepen beschuldigen van getreuzel en slechts laat willen een standpunt geven en hen voor voldongen feiten stellen, is niet correct en schaadt ernstig het vertrouwen in de de stoetorganisators”, aldus de losse groepen.