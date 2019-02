Vertragingen tussen Denderleeuw en Aalst na persoonsongeval Koen Baten

08 februari 2019

15u11 22 Aalst Op de lijn 50 tussen Aalst en Denderleeuw heeft het treinverkeer enkele uren stilgelegen door een ongeval aan het station van Erembodegem.

Een trein die aan het station stond werd geëvacueerd en de passagiers konden met een bus hun reis verderzetten. “Het ging om een honderdtal reizigers die snel werden overgeplaatst”, aldus Frederic Petit van Infrabel. “Daarna werd het treinverkeer volledig stilgelegd en hebben we vervangbussen voorzien”, klinkt het.

Rond 14.45 uur is het spoor opnieuw vrijgegeven voor het treinverkeer. “Er zullen waarschijnlijk wel nog de hele avond vertragingen blijven ten gevolge van het ongeval”, klinkt het. Infrabel laat weten dat het vermoedelijk om een wanhoopspoging ging vlak aan het station in Erembodegem. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.