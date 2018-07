Verstrooide bestuurder botst op middenberm Koen Baten

26 juli 2018

Op de Gentsesteenweg in Aalst is een verstrooide bestuurder op de middenberm gebotst ter hoogte van de Sint-Apoloniastraat. De man reed in de richting van de Vijfhuizen toen hij plots van de rijbaan afweek. Hij reed enkele paaltjes aan en ging daarna de verhoogde middenberm op waar nog enkele paaltjes sneuvelden. Op het einde van de verhoogde berm, zo'n twintig meter verder, kwam hij tot stilstand.

Zijn wagen, een Toyota Yaris, liep aanzienlijke schade op en is rijp voor de schroothoop. De man zelf kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. De brandweer kwam wel ter plaatse om de rijbaan op te kuisen en de afgereden paaltjes te verwijderen. Het voertuig moest getakeld worden. Door het ongeval was de rijbaan een tijdje afgesloten en moest het verkeer over de busstrook, maar dat had geen verkeershinder tot gevolg.