Vernieuwde Kattestraat nu al in verval NA ENKELE MAANDEN LOSSE STENEN, VUILE VLEKKEN EN GRAFFITI RUTGER LIEVENS

15 mei 2018

03u21 0 Aalst De Kattestraat werd pas vernieuwd, maar vertoont nu al tekenen van slijtage. Vrachtwagens rijden de straatstenen kapot en op verschillende plaatsen liggen hardnekkig vuile vlekken. "Erg dat die straat nu al zo kapot is", zegt Sam Van de Putte (sp.a).

De heraanleg van de Kattestraat startte vorige zomer en de belangrijkse Aalsterse winkelstraat ging net voor de kerstperiode weer open.





Gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) is verbaasd dat de straat zich nu al in zo'n slechte staat bevindt. "Erg hoe die straat er nu al vuil, kapot en vol autosporen bijligt, onder meer doordat er autoverkeer door de straat werd omgeleid. Hopelijk krijgen ze de Kattestraat proper, anders lijkt de heraanleg weggegooid geld", zegt het gemeenteraadslid. De werken hebben ongeveer 700.000 euro gekost.





Bleke stenen

Het is de handelaars ook al opgevallen dat de straatstenen die gebruikt zijn er vlug vuil uitzien. "Voor onze deur zijn al veel vuile plekken", zegt Sophie Thybaert van horecazaak Friends in de Kattestraat. "Er zijn ook al een paar stenen kapot. Het is een mooie straat, maar delicaat denk ik. Op een bleke steen zie al je vlugger het vuil", zegt Sophie.





Team Kattestraat, de vereniging van handelaren in de Kattestraat, zal het deze week bespreken op haar vergadering.





In de straat zijn trouwens al de eerste sporen van graffiti opgedoken. Net als bij de graffiti op de gerestaureerde muur van de Kapellekensbaan is de dader te zoeken in de middens van de Onion Boys, de sfeergroep van Eendracht Aalst. Het logo van de groep is met een spuitbus aangebracht op een van de nieuwe zitbanken en op een vuilnisbak.





Werken nog bezig

Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A) verdedigt zich door te zeggen dat de werken in de straat en de omgeving van de Kattestraat nog volop aan de gang zijn. "Volgens de stadsdiensten zijn de vlekken afkomstig van gevallen dranken of kauwgum van passanten. Op andere pleinen zie je jammer genoeg ook dat openbaar domein vervuild wordt door voorbijgangers. Veel bandensporen zijn er niet. We zullen een reinigingswagen laten passeren, zodat de meest opvallende vlekken verwijderd zijn. De beschadigde stenen laten we vervangen wanneer de werkzaamheden op het kruispunt worden hervat", zegt Van de Steen. Tegen de opening van Utopia op 21 juni zullen zowel de Peperstraat, de De Ridderstraat en de Kattestraat klaar zijn. De schepen benadrukt dat er nog een hele lijst werken moeten gebeuren in de straat, onder meer de fonteinen moeten nog aangelegd worden.