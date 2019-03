Vermiste tachtiger vermoedelijk gevonden in Ninove Koen Baten

31 maart 2019

10u10 8 Aalst De vermiste Herman Eeman werd mogelijks deze middag teruggevonden in het water in Ninove. De man verdween op 14 maart toen hij op bezoek ging bij het bedrijf van zijn kleinzoon. Die nacht werd zijn wagen teruggevonden in Ninove aan de Fabelta site. Vanmiddag werden de hulpdiensten verwittigd voor een lichaam dat werd aangetroffen in de Dender. Mogelijk gaat het om de vermiste tachtiger, maar het nieuws werd nog niet officieel bevestigd.

Het lichaam werd vanmiddag aangetroffen in de Dender in Ninove. Een passant zou het opgemerkt hebben en de hulpdiensten verwittigd hebben. De persoon werd vlakbij gevonden waar de civiele bescherming al gezocht heeft naar de man, maar vond toen niets. Er werd rekening gehouden dat hij mogelijks was afgedreven.

Het parket kwam ter plaatse om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke omstandigheden. Vermoedelijk gaat het om een tragisch ongeval waarbij de man in het water terecht kwam.