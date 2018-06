Verkoop tickets De Werf 19 juni 2018

Vanaf zaterdag 23 juni om 9 uur kan je via www.ccdewerf.be losse tickets kopen voor voorstellingen in cultuurcentrum De Werf in Aalst. Bij de start van de abonnementenverkoop op 9 juni werden er al 22.500 tickets verkocht.





Vanaf zaterdag 23 juni kan je tickets kopen voor het optreden van Wouter Deprez op 21 december, Gers Pardoel op 27 februari en Stan Van Samang op 9 maart. Je kan acht tickets kopen per bestelling. (RLA)