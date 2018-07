Verkiezingsnieuws: Lijst A wil opbrengsten GAS-boetes aan buurtcomités geven Rutger Lievens

26 juli 2018

15u10 1

Lijst A lanceert tien voorstellen om de buurten te versterken en de dialoog met het stadsbestuur officieel vorm te geven. De partij wil de opbrengst van GAS-boetes - 400.000 euro per jaar - herinvesteren in wijkcomités.

"Er vonden de voorbije weken naar schatting zestig buurtgebeurens plaats, gaande van kleine initiatieven tot grootschalige evenementen. Deze rijkdom kleurt onze stad en verdient verdere ondersteuning", zeggen Bart De Spiegeleer en Dylan Casaer van Lijst A. "Anders dan andere steden in Vlaanderen en Nederland heeft Aalst tot op heden geen volledig uitgewerkt beleid rond buurtwerkingen en dorpsraden. Lijst A wil hier verandering in brengen. Voor het uitrollen van een gemeenschapsbeleid vragen we geen nieuwe budgetten. We herschikken bestaande budgetten en herinvesteren de opbrengst van de GAS-boetes die méér dan 400.000 euro per jaar bedraagt."

De partij heeft 10 concrete plannen uitgewerkt. "Lijst A wil een officiële adviesraad met vertegenwoordigers van alle wijkcomités. Voor elke buurt moet er een mobiliteitsplan op buurtniveau komen. Wijkcomités moeten vroeger betrokken worden bij werkzaamheden in de buurt", aldus Lijst A. "Buurten moeten groener en zuurstofrijker. Elke beslissing die een impact kan hebben op de leefbaarheid moet afgetoetst worden bij de wijk. Er moete budgetten vrijgemaakt worden, wij voeren projecten in waarbij een wijk tot 500.000 euro wijkbudget kan toegewezen krijgen verspreid over 6 jaar. Wijkcomités die taken vervulling, een parkje schoon houden bijvoorbeeld, moeten daarvoor vergoed kunnen worden. De wijkagent moet een volwaardige partner zijn in het verhaal. Lijst A wil 10 samenlevingscoaches aanwerven om wijken en dorpen te ondersteunen."