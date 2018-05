Verkeerslichten Vaartstraat hebben 'rateltikkers' 03 mei 2018

02u46 0

De verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Vaartstraat, Esplanadestraat, Zwarte Zustersstraat en Albert Liénartstraat in Aalst zijn vervangen. "De pannes en problemen met deze lichten bleven maar aanslepen. De infrastructuur was dringend aan vernieuwing toe, zodat vooral de fietsers en voetgangers veilig konden oversteken", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A). "Dit kruispunt ligt pal op de drukke as tussen het station en de binnenstad", vult schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) aan. "Er passeert - zeker op schooldagen - dus niet alleen heel wat gemotoriseerd verkeer, maar ook een groot aantal zachte weggebruikers. Hen allen veilig over dit kruispunt krijgen, is onze topprioriteit."





De stad maakt van de gelegenheid gebruik om ook extra aandacht te hebben voor blinden, slechtzienden en ouderen. De nieuwe lichten werden recent vervangen en werden ook uitgerust met 'rateltikkers', die een geluid maken als je mag oversteken. De kostprijs werd geraamd op 41.398,94 euro. (RLA)