Verkeerschaos omdat signalisatie niet klaar is 17 april 2018

02u41 1 Aalst De maandagochtenspits is gisteren nog chaotischer dan anders verlopen ter hoogte van de Gentsesteenweg doordat een aannemer niet tijdig omleidingsborden had geplaatst.

Er waren werken gepland op de Gentsesteenweg, maar die konden niet van start gaan. De politie moest het verkeer te regelen op de rotonde Gentsesteenweg-Boudewijnlaan. "Een onaanvaardbare schande waarvan honderden mensen de dupe waren en het was niet de schuld van de stad", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Doordat de omleidingsborden niet gemaakt en geplaatst werden door de aannemer is besloten de start van de werken uit te stellen."





In de loop van de dag raakten de omleidingsborden dan toch klaar. Vanaf 20 uur maandagavond kan enkel verkeer vanaf het centrum in de richting van Erpe-Mere/Vijfhuizen passeren via de Gentsesteenweg. Verkeer vanaf de rotonde in de richting van het centrum van Aalst volgt de omleiding via de Siesegemlaan, de Kwalestraat en de Sint-Jobstraat. Deze situatie blijft tot aan het einde van 2018 gelden.





(RLA)