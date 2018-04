Vergunning voor touwenparcours Schotte 27 april 2018

The Outsider heeft de vergunningen beet voor de outdoor sportsite aan sporthal Schotte in Aalst. "In een eerste fase kon men al op de site terecht voor kajak en kano op de Dender, klimmen op de oude fabrieksschouw en teambuildingsactiviteiten. The Outsider Aalst ontving deze week de nodige vergunningen voor de realisatie van de volgende fase. Meteen het startschot voor de bouw van een heus touwenparcours met twee klimtorens. Net als in het hele complex en ook bij andere ontwikkelingen, is ook hier aandacht voor G-sporters: het touwenparcours is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De verschillende klimniveaus bieden een leuke uitdaging voor jong en oud. Aan de achterzijde van de site, naast de klimschouw, komt ook een tweede multifunctionele klimconstructie met ontvangst- en bergruimtes", zegt Aalst Sport. (RLA)