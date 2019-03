Vergeten kookpot op vuur zorgt voor lichte rookontwikkeling Koen Baten

01 maart 2019

18u52 0

Een kookpot op het fornuis zorgde in een appartementsgebouw op de Capucienenlaan in Aalst voor lichte rookontwikkeling. De bewoners zelf verwittigden de brandweer toen ze de rook opmerkten in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon na een kwartiertje alweer vertrekken. Het appartement werd kort verlucht door de brandweer. Er vielen geen gewonden.