Vergeten kookpot op vuur veroorzaakt rookontwikkeling in flat langs Pontstraat Koen Baten

30 augustus 2018

15u26 1

Op de gelijkvloers van een appartementsgebouw in de Pontstraat in Aalst is kort na de middag een brandje uitgebroken. De bewoners waren een kookpot op het vuur vergeten. Die vatte en veroorzaakte een lichte rookontwikkeling. De Aalsterse brandweer kon de vlammen snel blussen. Bijgevolg bleef de schade in het appartement beperkt. Het appartement werd verlucht. Niemand raakte gewond.