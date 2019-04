Verboden wapendracht brengt man van schietincident aan station voor rechter Nele Dooms

01 april 2019

14u11 0 Aalst De man die in april vorig jaar nog voor opschudding aan het station van Aalst zorgde, moest maandag voor de rechtbank van Dendermonde verschijnen. Dat gebeurde niet voor het schietincident aan het stationsplein zelf, maar wel voor verboden wapendracht eerder dat jaar. De Dendermondse rechter was aan een themazitting rond dergelijke inbreuken toe. Bruno H. (35) uit Dilbeek moest zich verantwoorden voor het bezit van twee wapenstokken en een boksbeugel.

Er hangt Bruno H. voor het verboden wapenbezit een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 4.000 euro boven het hoofd. Hij liep maanden geleden tegen de lamp in het bezit van twee wapenstokken en een boksbeugel. Die feiten dateren van voor die bewuste 18 april toen H. de omgeving van het station van Aalst in rep en roer zette. Die dag had hij de politie opgebeld om te melden dat hij gewapend was en aan het station stond. Toen agenten ter plaatse kwamen en H. zijn wapen bovenhaalde, werd er geschoten. H. werd geraakt in zijn been en in zijn arm, werd overmeesterd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn wapen bleek achteraf een aansteker in de vorm van een pistool te zijn. Al gauw was duidelijk dat de man een poging tot een zogeheten ‘suicide by cop’-zelfmoord achter de rug had.

Bruno H., die nog altijd revalideert van de verwondingen die hij in april opliep, vertelde de rechter dat hij indertijd in ‘een slechte periode’ zat. “De verboden wapens had ik in mijn bezit om te kunnen verdedigen als een vijand zich zou aandienen”, zei hij.

H.’s advocaat gaf de rechter nog mee dat zijn cliënt met een alcoholverslaving kampte en depressief was. “Hij probeerde in die zwarte periode twee keer om zelfmoord te plegen, waaronder die ene keer aan het station van Aalst”, klonk het. “Maar nu is hij op het betere pad. H. heeft ondertussen een vaste relatie en werkt hard aan zichzelf.”

De rechter velt vonnis op 29 april.