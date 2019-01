Veertig maanden cel voor extreem geweld tegen partner Nele Dooms

Fabrice K. (20) uit Aalst is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij gebruikte extreem geweld tegenover zijn partner en was bovendien agressief tegen de agenten die ter plaatse kwamen.

De feiten vonden plaats midden augustus 2018. Fabrice K. werd toen kwaad op zijn vrouw omdat hij vond dat ze te lang telefoneerde. Er ontstond een ruzie en K. ging volledig door het lint. Hij begon de vrouw onophoudelijk te slaan en te schoppen. K. stopte het slachtoffer ook tot twee keer toe onder een koude douche. Hij bedreigde haar bovendien met een mes en was van plan de vrouw ook nog te verkrachten.

Het openbaar ministerie tilde erg zwaar aan de feiten en noemde de agressie “ongezien”. “Toen de politie ter plaatse kwam, trof die K. bovenop het slachtoffer aan”, schetste de openbaar aanklager. “Hij bleef agressief en probeerde de vrouw zelfs te wurgen voor de ogen van de agenten. Die moesten al hun kracht gebruiken om de man van het slachtoffer weg te halen. Daarop keerde hij zijn agressie tegenover de politiemensen. Er was uiteindelijk pepperspray nodig om de man te overmeesteren. Maar zelfs in de combi bleef hij gewelddadig.”

Het was niet de eerste keer dat K. zich schuldig maakte aan partnergeweld. Een paar weken voordien had hij zijn vrouw nog al eens geschopt tot ze viel. Zelf minimaliseerde de man de feiten en legde de schuld bij het slachtoffer, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Die oordeelde streng. K. kreeg ook voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een residentiële behandeling volgen om komaf te maken met zijn drugsgebruik. K. en de vrouw zijn ondertussen niet meer samen.