Veertien rode postbussen verdwijnen in Aalst en deelgemeenten Rutger Lievens

21 januari 2019

12u38 0 Aalst In Aalst en deelgemeenten haalt bpost in totaal 14 postbussen weg. Het gaat om onder meer vier postbussen in Aalst, drie in Nieuwerkerken en drie in Erembodegem.

In heel Vlaanderen verdwijnen bijna een op de vier brievenbussen. Bpost brengt het aantal postbussen terug van 13.000 naar 10.000.

In Aalst gaat het om de postbussen in de Drie Veldenweg, Immerzeeldreef, Ouden Dendermondsesteenweg en Sint-Jobstraat. De postbussen die in Nieuwerkerken verdwijnen staan in de Kwalestraat, Laarstraat, Nieuwenbroekstraat en Ninovesteenweg. In Erembodegem gaat het om twee bussen in de Ninovesteenweg en die in de Plataanlaan.

Voorts worden ook de postbussen in de Molenkouterstraat in Hofstade, de Klaarhaagstraat in Meldert, de Steenweg Naar Oudegem in Gijzegem en de Leirenstraat in Moorsel weggehaald.

48 postbussen blijven wel nog hangen in Aalst en deelgemeenten. Daarvan hangen er 26 in Aalst, zeven in Erembodegem, vier in Hofstade, drie in Meldert, drie in Moorsel, twee in Baardegem, een in Nieuwerkerken, een in Gijzegem en een in Herdersem.