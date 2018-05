Veertien nationaliteiten kijken samen naar Eurosong 14 mei 2018

02u25 0 Aalst De Aalstenaars die zaterdag samen naar de finale van het Eurosvisiesongfestival keken in zaal Kaai 17 hadden roots in onder meer Portugal, Italië, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje en Nederland.

In totaal waren 14 nationaliteiten vertegenwoordigd, al was er minder volk dan andere jaren. Wie er was, werd door de stad getrakteerd op gratis drank en stoofvlees met friet.





Grote gemeenschappen

"Er is minder volk dan de voorbije edities en dat komt omdat enkele landen de finale niet hebben gehaald. België is er niet bij, maar ook Polen en Rusland zitten niet in de finale. Dat zijn grote gemeenschappen in Aalst die meestal veel supporters meebrengen", zegt schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA), die het Songfestival al enkele jaren aangrijpt om gemeenschappen dichter bij mekaar te brengen.





De prijs voor best verklede supporter ging dit jaar naar Felix Triest (8), die in een truitje van Bayern Munchen en met een hoed met de Duitse driekleur kwam supporteren voor het geboorteland van zijn moeder. (RLA)