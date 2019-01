Veertien bestuurders betrapt onder invloed van alcohol bij controle voor middernacht Koen Baten

27 januari 2019

14u26 0 Aalst De politie van Aalst organiseerde gisterenavond tussen 18 uur en 23 uur een controle op alcohol en drugs in het verkeer. Gezien het vroege uur werden heel wat bestuurders al betrapt onder invloed. Maar liefst 14 chauffeurs waren geïntoxiceerd.

Gedurende de hele controle werden 589 bestuurders gecontroleerd met een pre-test. 35 bestuurders moesten aan de kant voor een verdere controle. Uiteindelijk kregen veertien bestuurders een boete voor sturen onder invloed. Zeven chauffeurs moeten 179 euro betalen en krijgen drie uur rijverbod. Zes bestuurders kregen een rijverbod van zes uur en zullen een boete tussen 420 en 1260 euro moeten betalen.

Een chauffeur kreeg een onmiddellijke intrekking van 15 dagen. Hij bleek ook te sturen tijdens een rijverbod en moest zijn theoretische en praktische proeven nog afleggen. Het voertuig werd in beslag genomen door de politie.

Een chauffeur stuurde ook onder invloed van drugs. Ook zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Een andere bestuurder kreeg ook een proces verbaal voor het overschrijden van een doorlopende witte streep. Hij kreeg een boete van 174 euro. De politie kon ook een gsm’ende bestuurder onderscheppen en een chauffeur die geen gordel droeg. Een voertuig was niet gekeurd, drie andere bestuurders ontvingen een proces-verbaal voor defecte verlichting. Tot slot moet ook een bestuurder een nieuw rijbewijs aanvragen omdat het niet meer leesbaar is en de foto te hard verschilt, een bestuurder kreeg ook nog een boete van 58 euro opgelegd omdat er een trekhaak voor de kentekenplaat hing waardoor deze niet meer leesbaar was.