VB: "Wij betreuren stap opzij van Stijn Everaert (Schild & Vrienden)" Rutger Lievens

06 september 2018

13u04 2 Aalst Vlaams Belang Aalst steunt Stijn Everaert, de kandidaat van N-VA die een stap opzij zet na de Pano-reportage over Schild & Vrienden.

"Als Aalsters Vlaams Belang-voorzitter betreur ik ten zeerste de 'stap opzij' van mijn goede vriend Stijn Everaert", zegt Steve Herman (VB). "Schandalig wat ze die jongen aandoen. Hij heeft het Vlaamse hart op de juiste plaats. Stijn kan in deze - ook al zit hij in een andere partij - op al onze sympathie en steun rekenen. Dit verdient deze - overigens bijzonder verstandige kerel - niet", zegt Herman.

Bij Vlaams Belang had hij de lijst niet moeten verlaten. "Ik zou hem alleszins als voorzitter steunen en handhaven op de lijst in plaats van hem aan de linkse meute over te leveren", zegt Steve Herman. Stijn Everaert een plaats op de VB-lijst aanbieden, dat zal Herman echter niet doen. "Onze lijst is helemaal vol. We hebben helaas zelfs mensen moeten weigeren omdat er te veel kandidaten waren. Anders hadden we Stijn met open armen ontvangen, want dat is een man met toekomst. We kunnen nu niet meer aan mensen vragen om een stap opzij te zetten. Maar wat vandaag niet is, kan morgen wel zijn", reageert Vlaams Belang.