VB met Vismooil’n-steunpin op gemeenteraad: “Hoe sneller we van Unesco af zijn hoe beter” Rutger Lievens

26 maart 2019

20u38 0 Aalst De Vlaams Belang-gemeenteraadsleden dragen op de Aalsterse gemeenteraad een steunpin voor De Vismooil’n. Die carnavalsgroep krijgt de wind van voren omdat ze lachten met Joden. VB pleit ervoor om uit Unesco te stappen.

“Hoe sneller we van die UNESCO vanaf zijn hoe beter”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang. “Voor ons hoeft de burgemeester zelfs niet te onderhandelen. Hij heeft belangrijker dingen te doen. ‘Oilsjt carnaval’ is het feest van de spot in de eerste plaats voor de Aalstenaars en niet voor de rest van de wereld.”