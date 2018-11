VB met fluohesjes naar gemeenteraad tegen cordon Rutger Lievens

20u44 13 Aalst De nieuw verkozen mandatarissen van Vlaams Belang trokken dinsdagavond een fluohesje aan en protesteerden bij de aanvang van de gemeenteraad van Aalst tegen het cordon. Ze vinden het niet kunnen dat CD&V, N-VA en Open Vld onderhandelen over een nieuwe coalitie en dat VB wordt buitengesloten.

“We zijn nu zes weken na de verkiezingen en er is nog steeds geen meerderheid in deze stad”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang. “De burgemeester heeft noch het lef, noch het fatsoen gehad om het Vlaams Belang uit te nodigen voor een gesprek. VB is toch de tweede grootste partij van Aalst en ondertussen vertegenwoordigen we 17,3 procent van de Aalstenaars. Sterke leiders omringen zich met winnaars, zwakke leiders met verliezers.”

“De gedoodverfde coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld is een afspiegeling van de regering, ik hou mijn hart dus vast voor lokale belastingsverhogingen en nog meer vervreemding. Wij protesteren vandaag tegen het cordon sanitaire in gele hesjes om te duiden dat wij aan de kant van het volk staan en zullen blijven staan. Ik voorspel Ninoofse toestanden over zes jaar in Aalst. Hoogmoed komt voor de val. Het Vlaams Belang is terug van nooit weggeweest”, luidt het bij Steve Herman, voorzitter Vlaams Belang Aalst.