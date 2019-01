VB-kopstuk Steve Herman: “Over zes jaar Forza Aalst?” Rutger Lievens

06 januari 2019

14u58 4 Aalst Komt er na het succes van Forza Ninove ook een Forza-afdeling in de grootste stad van de Denderstreek? Steve Herman van Vlaams Belang Aalst vraagt het zich luidop af en ook andere VB’ers denken erover na om samen met onafhankelijken een Forza-partij uit te bouwen in Aalst.

Het Vlaams Belang van Aalst scoorde uitermate goed in de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde 9.763 stemmen, goed voor 17,3%. Daarmee is ze de tweede partij na N-VA. Lijsttrekker Michel Van Brempt haalde 2.643 voorkeurstemmen. Toch doet Forza Ninove het in een kleinere stad in de absolute cijfers beter. De lijst Forza Ninove kreeg 10.890 stemmen, goed voor 40%, lijsttrekker Guy D’Haeseleer kreeg 8.173 voorkeurstemmen.

Als je de cijfers bekijkt, zou je kunnen stellen dat er nog heel wat groeimarge zit bij Vlaams Belang mits een verruimingsoperatie en een heroriëntering tot Forza-partij. VB-kopman Steve Herman denkt er alvast over na. ‘Over 6 jaar Forza Aalst?’ vraagt hij zich af op sociale media.

VB-gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove denkt dat het niet zo simpel is. “De context is anders in Aalst en Ninove. Je zit hier met een sterk N-VA met sterke figuren. Dat heb je niet in Ninove en Denderleeuw. Ik was eigenlijk al positief verrast door de 17% die we deze keer gehaald hebben. Guy D’Haeseleer is er al jaren mee bezig. Wij kunnen ook nog groeien, maar ik ben ervan overtuigd dat er dan nieuwe personen naar voor zullen moeten treden”, zegt Johan Van Nieuwenhove.

Partijleiding onder vuur

Die laatste opmerking van Johan Van Nieuwenhove is opmerkelijk, want de voorbije jaren waren Steve Herman en Michel Van Brempt de onbetwiste leiders van de partij in Aalst. Noch Herman noch Van Brempt willen vandaag reageren, maar dat binnen de partij de spanningen dezer dagen hoog oplopen kan niemand ontkennen.

Franky Vinck, niet meer herverkozen als gemeenteraadslid voor VB, stapt uit de partij uit ongenoegen. “Ik ben echt niet blij hoe de campagne verlopen is. Onze affiches waren er veel te laat en toen de gemeenteraadsleden 400 brieven wilden sturen naar de leden heeft Steve Herman dat tegengehouden. Het was alsof wij niet mochten scoren”, zegt hij. “Mij zien ze niet meer terug bij VB, ik denk erover na om een eigen partij op te richten”, zegt het ex-gemeenteraadslid.

Volgens hem is de onvrede over de partijleiding erg groot binnen VB. “Verschillende mensen die op de lijst stonden hadden er tegen de verkiezingen al genoeg van. Binnen de fractie van Vlaams Belang in de gemeenteraad is er heel wat onenigheid over wie de partij verder moet leiden”, zegt hij. Gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove relativeert: “In welke partij wordt er eens geen discussie gevoerd? Als er discussies zijn, zullen we die intern uitpraten.”