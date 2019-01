VB dient klacht in bij minister Homans: “Er was afspraak met schepen Matthias De Ridder (N-VA) om cordon te breken, maar andere N-VA’ers keken mee bij geheime stemming” Rutger Lievens

08 januari 2019

17u54 4 Aalst Vlaams Belang Aalst stapt naar minister Homans (N-VA), volgens de partij is de aanduiding van de vertegenwoordigers voor het ASZ onreglementair doorbroken. “Er was met Matthias De Ridder, schepen van N-VA, afgesproken onze kandidaat te steunen. Bij de geheime stemming keken er partijgenoten mee met Matthias op wie hij stemde. De Ridder stuurde ons een bericht: ‘Ik word gecontroleerd’”, zegt Steve Herman van VB. De partij stapt nu met de sms naar de gouverneur.

Maandagavond was er de eedaflegging van de gemeenteraadsleden en schepenen, waarna onder meer ook de vertegenwoordigers in het ASZ moesten aangeduid worden. Volgens Vlaams Belang is de aanduiding van de leden van de raad van bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis niet reglementair verlopen en dus dient de partij klacht in bij de minister voor Binnenlands bestuur.

“De wet voorziet hiervoor een geheime stemming. De stemming heeft echter niet geheim plaatsgevonden, wat het resultaat van de stemming heeft beïnvloed. De stemformulieren bij het stemmen waren voor iedereen zichtbaar – zelfs met de camera’s er bovenop”, schrijft VB in haar brief aan de minister. “De uitslag van deze stemming had anders geweest mocht deze stemming – zoals de wet het voorschrijft - geheim zijn gebeurd.”

Whatsapp-bericht ‘Ik had control’

De partij verwijst ook naar een Whatsapp-bericht van kersvers schepen Matthias De Ridder (N-VA): “Tevens is er de getuigenis van de Aalsterse Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) die beweert niet op de kandidaat van zijn voorkeur gestemd te hebben ‘omdat er twee personen op zijn handen stonden te zien om te controleren hoe hij ging stemmen’. Tevens stuurde hij onmiddellijk na de stemming via Whatsapp een bericht ‘ik had control’. Waarmee hij aangaf niet te kunnen stemmen op de kandidaat van zijn keuze. Uiteraard kunnen wij dit bericht voorleggen”, aldus Vlaams Belang.

De partij vraagt de schorsing van het resultaat van deze stemming. “En een herstemming die werkelijk geheim kan plaatsvinden, zoals het hoort”, klinkt het.

Cordon doorbroken?

Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) ontkent niet dat er afspraken waren gemaakt en ontkent niet dat hij het bewuste Whatsapp-bericht heeft gestuurd. “Ik wilde een deskundige - een jong toptalent dat al twee ziekenhuizen weer op de rails heeft gekregen - laten zetelen in de raad van bestuur van het ASZ. Ik ben er echt van overtuigd dat zo iemand, meer dan een lokaal politicus uit de gemeenteraad, goed werk kan verrichten in het bestuur van het ziekenhuis. Omdat het in de eigen partij niet lukte waren er afspraken gemaakt met Vlaams Belang over die kandidaat”, zegt De Ridder.

Omdat er echter een evenwicht moet zijn tussen vrouwen en mannen en alle posities voor mannen al waren ingenomen, maakte de kandidaat van De Ridder geen kans meer. “Het Vlaams Belang heeft dan een vrouw uit de Vlaams Belang-fractie voorgedragen. Nochtans had ik duidelijk gezegd dat het bij mij alleen om die ene deskundige te doen was. Die wou ik steunen, niemand anders”, zegt De Ridder (N-VA).

Of hij dan niet het cordon tegen Vlaams Belang wou doorbreken? “We hebben die discussie binnen N-VA gehad - twee van onze N-VA-fractieleden komen trouwens van bij het Vlaams Belang - en mij ging het niet om het cordon, maar om de beste persoon op de beste plaats. Ik had mijn partij verwittigd dat ik daarvoor zou gaan”, zegt De Ridder (N-VA).

N-VA: “Stemming is rechtsgeldig verlopen”

Caroline De Meerleer, fractieleidster van N-VA in de gemeenteraad, zegt dat de stemming wel correct verlopen is. “De installatievergadering en de stemmingen zijn op een rechtsgeldige manier verlopen. Wat het laatste betreft heeft de meerderheid resoluut gekozen voor de voorgedragen kandidaten uit de meerderheid. De beslissing en de afspraken binnen onze fractie werden dan ook gehonoreerd”, zegt ze.