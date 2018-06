Vandalen steken grafzerk in brand NIET EERSTE KEER DAT ONBEKENDEN TOESLAAN OP KERKHOF KOEN BATEN

28 juni 2018

02u46 0 Aalst Op het kerkhof van Aalst hebben onbekenden bloemen en beeldjes aan een grafzerk in brand gestoken. De 70-jarige Rudy Podevyn ging zijn overleden vrouw bezoeken en merkte de schade op. "Wie is nu in godsnaam tot zoiets in staat?", zeggen dochters Wendy en Sandra geëmotioneerd.

De feiten dateren van maandagnamiddag en werden pas dinsdag opgemerkt. Het kerkhof in Aalst is open tot acht uur 's avonds, maar wanneer de feiten net gebeurd zijn, is niet duidelijk. Zoals elke twee dagen gaat de man zijn overleden vrouw bezoeken aan het kerkhof, maar maandag kwam hij helemaal gebroken en zwaar geëmotioneerd terug thuis. De bloemen en beeldjes die aan het graf stonden werden in brand gestoken. "Ze maakten hierbij gebruik van benzine, want het stonk er enorm naar brandstof", vertelt dochter Wendy, die bijzonder aangeslagen is.





Niet eerste keer

Monique Boel overleed vorig jaar in oktober en sindsdien komt er bijna dagelijks iemand langs. De opzichter van het kerkhof was maandag nog aan het graf gepasseerd en toen was er nog niets te zien. "Ik snap niet dat ze iemand zijn laatste rustplaats zo kunnen toetakelen."





"Wij vragen ons echt af of er iemand is die ons persoonlijk wil raken. Enkel ons graf is beschadigd en in het verleden werden er ook al eens bloemen gestolen", zegt Sandra Podevyn. "Het heeft ons emotioneel echt volledig gekraakt. Het was al moeilijk om haar dood te verwerken, maar dit maakt het zeker niet eenvoudiger", klinkt het. De kinderen van Rudy gingen meteen naar de winkel om een product te kopen en het graf opnieuw op te kuisen. "Na enkele uren poetsen, hebben we het graf in ere kunnen herstellen. Gelukkig maar, want het was zo een mooie steen", aldus Wendy.





De schrik zit er bij de familie goed in. "Elke dag dat we hier nu terugkomen is er de angst dat er opnieuw iets is gebeurd. Ik hoop alleen maar dat ze de steen niet afbreken, want dan is de schade echt onherstelbaar en dat komt mijn vader niet te boven", aldus Wendy. De dochter trok met de foto's van de schade naar de politie die een pv opstelde voor vandalisme.





Camerabewaking

De familie vraagt ook meer maatregelen en wil graag dat er camera's op het kerkhof worden geplaatst. "Het is natuurlijk niet evident om overal camera's te plaatsen. De beelden moeten ook altijd bekeken worden achteraf", zegt burgemeester Christoph D'haese. Misschien is het wel mogelijk om een tijdje mobiele camera's te plaatsen om zo verdachte situaties op te merken, maar dat kunnen we natuurlijk niet zo meteen beslissen. Gelukkig komen hier bij ons in Aalst niet zo veel gevallen van grafschennis voor", besluit D'haese.